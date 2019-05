Terra Botanica. Gagnez des places et un séjour pour ce Parc d'attraction du Végétal

France Bleu Paris et « Terra Botanica » s’associent pour vous offrir des entrées mais aussi un séjour pour deux personnes incluant entrées, restauration et nuitée, ainsi que le train A/R Paris si besoin.

Situé à Angers, le parc a ouvert ses portes ce 6 avril pour sa nouvelle saison 2019 !

Cette année encore vous pourrez profiter des 12 hectares de parc, re-découvrir les 4 univers thématiques, admirer les 500.000 végétaux venus du monde entier… Bref vous offrir une journée inoubliable.

De nombreuses nouveautés vous attendent pour cette 10e saison, à commencer par le Petit train du végétal. Vous pourrez embarquer à bord et découvrir le parc d’une façon originale et amusante ! Vous traverserez les différents univers de Terra Botanica en compagnie de votre conducteur et guide, en passant par des chemins inédits.

Vous pourrez également simuler un vol en ballon et découvrir l’Anjou et ses alentours, à 150 mètres de hauteur, en immersion totale grâce à la Réalité Virtuelle. Venez également goûter les recettes originales en bocaux, dans le nouveau restaurant La Popotte, situé au cœur du monde des p’tits lutins.

Les enfants pourront aussi s’amuser dans Le monde des P’tits Lutins, L’Île aux jeux ou encore le Jardin Malin. Un tout nouveau Spectacle de Magie s’ajoutera aux Aventures 4D ou encore au Colporteur de Rêves.

De nombreuses autres nouveautés vous attendent au cours de la saison.