Un Cluedo géant au château de Courtanvaux

Ils étaient plus de 90 hier à se presser dans les pièces de ce château du XVe siècle situé sur la commune de Bessé-sur-Braye. Scène de crime regorgeant d'indices, notaires véreux, déceptions amoureuses, tout était fait pour brouiller les pistes... Et petits et grands se sont pris au jeu !

Chacun est armé de son stylo et de son calepin, parfois même d'une lampe de poche pour trouver les indices. La mission : aider l'adjudant Tifrice à démasquer le meurtrier du Comte, étranglé dans son bureau. Par petits groupes de quinze, les Sherlock Holmes sarthois se sont pris au jeu, dans le superbe décor du château de Courtanvaux. Au fil de petites scènes jouées par des acteurs bénévoles - dont le jardinier du château - il a fallut croiser les récits des uns et des autres pour identifier le coupable.

Chacun était armé de son petit calepin pour noter ses indices © Radio France - Thomas Larabi

Un grand succès depuis 5 ans

"On est dans l'ambiance dans le château, avec toutes ces pièces glauques ! " rigole Marie, une habituée de ce jeu de société grandeur nature. Déjà cinq ans que ce Cluedo géant est organisé, et le succès ne se dément pas : "Le Cluedo est toujours complet au moins 8 jours avant " raconte Jérôme Deshais, jardinier du château. Ce soir, il incarnait le professeur Denis Chon, amant de la Comtesse, et suspect potentiel du meurtre de son ami le Comte : " Vous me désignez comme le coupable, mais je trouve ça un peu trop facile. Je vous rappelle que 20 ans d'amitié avec un Comte, ça compte !!!! " déclame-t-il, possédé par son machiavélique personnage.

Le deuxième étager du château, habituellement fermé au public, était ouvert pour l'occasion © Radio France - Thomas Larabi

Pour l'occasion, le deuxième étage de ce joyau du XVe siècle restauré courant XIXe était ouvert au public. Et le verdict a été rendu dans le grand salon, toujours sous forme de pièce de théâtre improvisée, en compagnie des 90 apprentis détectives déchaînés. Une fois le suspens retombé, petits et grands sont ressortis ravis, comme notre habituée Marie : "Tout le monde était à fond. Les gens soulevaient discrètement les tapis, vérifiaient si les lacets des personnages étaient défaits, s'il y avait des miettes de pain par terre... Et c'était plus dur que les années précédentes ". Avis aux passionnés d'intrigues inextricables, la prochaine session enquête aura lieu au mois de mars prochain.