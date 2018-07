Franche-Comté, France

Chaque dimanche, gagnez un week-end (séjours de 2 nuits) avec les Gîtes de France

- 2 nuits pour 2 personnes dans la maison d'hôtes "La Ferme des Louisots" Chez Mr Charbonnel à Fournet Blancheroche Son + : l'exploitation bio du propriétaire et un jardin de 300 plantes vivaces.

- 2 nuits pour 2 personnes dans la maison d'hôtes "Souffle Nature" chez Madame Caroline PICCOLI à Montenois Son + : maison contemporaine à ossature bois. Une dame qui a beaucoup de talent et qui propose des ateliers floraux.

- 2 nuits pour 2 personnes dans la maison d'hôtes "La Chabraque" chez Madame RENAUD à Le Barboux Son + : TOUT EST BIEN ? GR5 et GTJ sur place. SAUNA. Abri vélos/motos. Vaste terrain à disposition. Parking. Possibilité accueil chevaux (box+pré).Pistes balisées de raquettes et VTT : sur place.

- 2 nuits pour 2 personnes dans le gîte "La Chèvrerie de l'Eldorado" chezMadame SANDOZ à Indevillers Son + : Gîte à la ferme (agriculture biologique) + chèvrerie.

- 2 nuits pour 2 personnes dans la maison d'hôtes "Le Pré Oudot" chezMadame PEQUIGNET à Fournets-Luisans Son + : Superbe ferme comtoise du XVIIème siècle et son manège annexe, en pleine nature, où sont aménagées 5 chambres d'hôtes décorées avec goût. Très belle vue. Espace bien-être aménagé sur 2 niveaux avec sauna (entièrement vitré), douche à l'italienne et quelques appareils de sport. Possibilité de massages avec un professionnel diplômé. CHAMBRES D'HÔTES DE CARACTERE ET DE CHARME.

- 2 nuits pour 2 personnes dans le gîte de Monsieur VIEILLE Marc à Fournets-Luisans Son + : GÎTE A LA FERME : Possibilité découverte de l'exploitation agricole.

- 2 nuits pour 2 personnes dans le gîte de Monsieur BERAUD à Remoray-Bougeons Son + : Gîte aménagé dans la vaste ferme comtoise des propriétaires et situé au centre d'un petit village dans le Parc Naturel Régional du Haut-Jura à 800m du lac de Remoray, réserve naturelle. Station de Métabief Mont d'Or à 10mn.

- 2 nuits pour 2 personnes dans le gîte "Le Chalet du petit bois" chez Monsieur et Madame QUERRY à Montperreux Son + : Joli chalet en lisière de forêt dans un petit village des Montagnes du Jura à 1000m d'altitude. Terrasse bois abritée de 32m². terrain aménagé en dénivelé.