A l'occasion de la venue de Vincent Niclo à Geispolsheim le 24 octobre 2018, France Bleu Alsace vous offre votre rencontre en VIP avec l'artiste et son nouvel album "Tango" en prime. Inscrivez-vous ici.

Geispolsheim, France

Vincent Niclo est de passage au centre commercial Leclerc de Geispolsheim le mercredi 24 octobre 2018 de 16h à 17h30. Il dédicacera son nouvel album "Tango" et donnera un mini-concert pour ses fans.

France Bleu Alsace lui consacre, à cette occasion, une journée spéciale où vous pourrez réécouter ses plus grands tubes et votre radio sera en direct de Geispolsheim de 16h à 19h pour une rencontre en direct avec l'artiste.

Jouez pour une rencontre VIP avec Vincent et son album "Tango"

Vous aussi vous avez envie de rencontrer Vincent en chair et en os, et en prime recevoir son nouvel album "Tango" dédicacé ? Répondez aux questions et inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous avant le 21 octobre 2018 à minuit. Cinq d'entre vous aurons la chance d'échanger avec leur idole.