Vos places pour le Cirque de Noël sur Glace à Metz Expo

Metz, France

Le Cirque de Noël sur glace s'installe à Metz Expo du 12 au 16 décembre 2018. Pour faire bénéficier de ce magnifique spectacle les associations et clubs mosellans, France Bleu Lorraine s'associe au Cirque de Noël sur glace et organise une grande soirée de solidarité le 12 décembre à 20h30 à Metz Expo.

Des places offertes aux associations et clubs mosellans

Vous représentez ou êtes membre d'une association caritative ou sportive ou culturelle de Moselle (type Secours Catholique, Secours Populaire, club de foot, ...), inscrivez-vous dans le module ci-dessous et dites-nous pourquoi vous souhaitez faire profiter de ce spectacle les enfants de votre association ou club.

Nous sélectionnerons les plus motivés et vous contacterons par téléphone. Nous avons 1.000 places à offrir, alors tentez votre chance et faites plaisir aux bénéficiaires ou membres de vos organismes.

Deux heures de grand spectacle de Noël sur glace

Le grand cirque de Noël est très heureux de vous présenter son tout nouveau spectacle 2018-2019 : « Les stars du cirque et de la Glace ». Issu d’une longue tradition Russe, le mariage du cirque et de la glace émerveille autant qu’étonne le public au travers d’un spectacle féerique, musical, et totalement inédit!

A l’occasion de ce spectacle, la traditionnelle piste de sciure laisse place à une véritable patinoire de glace où brillent les étoiles internationales du cirque et les stars du patinage sur glace.

Vêtus de costumes aussi chatoyants qu’extravagants, le ballet des patineurs du cirque de Noël, sous la direction de Veronica Kushnikova, vous transporte dans un tourbillon de rêves et vous accompagne pour un voyage extraordinaire à travers le temps et les grandes civilisations. Que ce soit dans les impressionnants et chatoyants tableaux inspirés de la Russie des Tsars ou des Chorégraphies futuristes et endiablée sempruntées aux comédies musicales, le ballet vous accompagne durant les deux heures de spectacle pour applaudir équilibristes et acrobates, frisson devant les exploits des trapézistes, et bien sûr, rire avec vos amis les clowns ! Artistes et patineurs accueilleront le Père Noël lors du Final féérique et surprenant !

Plus d’informations sur www.cirque-glace.com