Toute l'année, Romain Parreaux vous a fait découvrir les plus beaux villages de Franche-Comté. Dernière ligne droite pour élire le grand gagnant de l'année et c'est à vous de voter !

Tout au long de la saison vous avez pu découvrir les plus beaux villages de Franche-Comté à travers les reportages de Romain Parreaux. A chaque période de vacances, vous avez voté pour une sélection de communes et avec l'arrivée de l'été, il est temps de sélectionner le grand gagnant. Il reste cinq villages en lice : Baume-les-Dames, Montlebon, Cléron, Sancey et Fougerolles.

Votez dès aujourd'hui pour votre finaliste (module de vote en bas de page), et pour vous permettre de choisir, petite présentation des cinq lauréats au travers des reportages vidéos de France 3 Bourgogne Franche-Comté.

Baume-les Dames

Baume-les-Dames se trouve dans le département du Doubs et compte 5300 habitants. Baume-les-Dames abrite de nombreux témoignages d’un certain passé, de la chapelle du Saint Sépulcre à la Basse Cour du XVIème siècle, de l’ancien Tribunal à l’ancien hôpital Sainte Croix, de l’ancienne abbaye à l’ancienne maison du Ministre Courvoisier, de la Maison à tourelle à l’église Saint-Martin... dans un écrin de nature.

Montlebon

Montlebon se trouve dans le Haut -Doubs, près de Morteau, et compte un peu plus de 2000 habitants. La commune est l’assemblage de nombreux hameaux, nichés de part et d’autre du Mont Gaudichot. Au XIXème siècle, de nombreuses manufactures telles que tuileries, scieries, et autres forges s'installent.

Cléron

Cléron est situé dans le département du Doubs à 25 km au sud de Besançon, dans la magnifique vallée de La Loue. Le village compte 300 habitants. Cléron abrite quelques atouts non négligeables : une réserve naturelle, le moulin Grillet, le château de Cléron, la maison ʺchâteauʺ du Pater, le Castel Saint-Denis, le Musée du Tacot ou le Hameau du Fromage...

Sancey

Sancey est situé sur le premier plateau du Doubs à 55km au Nord-Est de Besançon et compte 1300 habitants. C’est le pays des belvédères et des points de vue dont on ferait de nombreuses cartes postales. Ses atouts, des paysages décorés de chapelles, de grottes, de faucons, de châteaux voire d’éoliennes toute proches, sans oublier la basilique Sainte-Jeanne-Antide.

Fougerolles

Fougerolles est situé dans le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, en Haute-Saône, limite de la région Lorraine. La commune compte 3670 habitants. Cité du goût avec la production d'eau de vie de kirch notamment, un verger conservatoire, à un Ecomusée du Pays de la cerise, ses fromages : munster et gandeuillot. Le village - déjà parmi les 62 Sites remarquables du Goût en France - a été retenu parmi les 5 prétendants à l’inscription au Patrimoine Immatériel de la France.

A vous de VOTER pour le plus beau village de Franche-Comté 2018

Choisissez, dans le module de vote ci-dessous, le village qui sera intronisé "Plus beau village de Franche-Comté 2018" par France Bleu Besançon le 30 juin prochain.