Les Restaurants de l'Abbaye de Talloires et la cuisine de Christophe Le Digol

Entre les écrevisses du lac d'Annecy, et la Normandie chère au cœur de Christophe, la cuisine du chef mélange les cultures, les saveurs, les couleurs. Fraîche et gourmande, la cuisine de Christophe Le Digol est à l'image de son chef, généreuse.

Découvrez la recette du chef : les écrevisses marinées

"L’Abbaye de Talloires est un lieu unique où les odeurs du lac, des montagnes et des herbes de notre jardin laissent place à l’inspiration sublimée d’un cuisinier. C’est ici que notre Chef Christophe Le Digol a composé pour vous une balade culinaire où s'exprime la sensualité des goûts, des couleurs et des odeurs, avec une cuisson d'une grande précision, des produits de qualité, une présentation épurée et le large spectre du choix de l'assaisonnement pour mieux développer les saveurs.

Le vin est ici affaire d'excellence ! Le choix de Charly, notre Chef sommelier, est judicieux et passionnant en même temps : il navigue entre toutes les régions de France et les vins de soif partagent le même rang que les bouteilles prestigieuses."