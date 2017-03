Une pâte à beignets, des pommes et quelques bonnes astuces : la recette pour ne jamais rater vos beignets de pommes !

Niveau : moyen ⭐️⭐️

Coût : moyen 💰💰

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 3 min

Nombre de personnes : 4

Ingrédients

Pommes (Pink Lady, Golden..) : 4

Citron (facultatif) : 1

Pour la pâte à frire :

Farine : 200 g

Jaunes d'œufs : 2

Huile : 40 mL

Sel fin : 1 pincée

Bière (ou lait) : 200 mL

Blanc d'œufs : 3

1. Préparer la pâte à frire

- Tamiser la farine et la mettre en fontaine dans un saladier.

- Mélanger les jaunes avec l'huile, le sel et la bière que vous disposez au centre de la fontaine et vous mélangez petit à petit avec la farine.

2. Laver, éplucher et couper les pommes en rondelles.

3. Monter les blancs en neige et les incorporer au reste de l'appareil à beignet.

4. Cuire les beignets dans une huile bien chaude. La cuisson est rapide et la coloration doit être légèrement dorée. Sucrer en sortie de cuisson.

5. Dresser sur assiette ou plat.

