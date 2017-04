Blanquette de veau et champignons de Paris

Une recette simple et délicieuse à déguster aussi bien avec des champignons, une purée de pommes de terre ou du riz de Camargue.

Niveau : moyen ⭐️⭐️

Coût : moyen 💰💰

Temps de préparation : 50 min

Nombre de personnes : 4

Ingrédients

Morceaux d'épaule ou de collier : 1.2 kg

Oignon jaune : 1 pièce

Carottes : 2 pièces

Bouquet garni : 1 pièce

Pour le roux blanc :

Farine : 60 g

Beurre : 60 g

Pour le velouté :

Crème liquide entière : 20 cL

Jaunes d'œufs : 2 pièces

Champignons de Paris : 250 g

Huile olive : 2 cuillères à soupe

Préparation

1. Blanchir la viande départ eau froide et écumer (= retirer ce qui remonte à la surface).

2. Préparer la garniture aromatique :

Tailler les carottes et les oignons en gros morceaux. Préparer votre bouquet garni.

3. Laver et retirer ensuite la queue des champignons de Paris. Sauter les champignons dans une poêle avec de l'huile d'olive ou du beurre.

►► Découvrez l'astuce de Thomas pour laver et préparer vos champignons de Paris

4. Cuire à nouveau la blanquette 40 min à couvert sur feu doux, en ajoutant votre garniture aromatique et en mouillant à hauteur des morceaux de viande.

5. Ensuite, décanter (= enlever la viande du liquide de cuisson) et lier la blanquette à l'aide d'un roux blanc : faire fondre le beurre sans coloration, puis ajouter la farine.

Mélanger le roux blanc à votre liquide de cuisson, et cuire environ 1 à 2 minutes de plus. Terminer le velouté en ajoutant la crème et les jaunes d’œufs.

6. Assaisonner et mettre dans la sauce, les morceaux de viandes et les champignons de Paris.

🍴 Retrouvez toutes les recettes de Thomas sur le site cookeclub.com