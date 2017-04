Cake au camembert et épinards

Une recette de cake qui sort de l'ordinaire, à déguster en entrée ou pour apporter au pique-nique !

Niveau : moyen ⭐️⭐️

Coût : moyen 💰💰

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 40 min

Nombre de personnes : 4

Ingrédients

Camembert: 150 g

Epinards: 2 poignées

Farine: 100 g

Huile olive: 3 cuill soupe

Levure: 10 g

Oeufs: 3 pces

Lait: 10 cl

Sel, poivre

Préparation

1. Laver et retirer les tiges des épinards. Couper les épinards en morceaux ou en chiffonnade.

2. Tailler le camembert en petit morceaux.

3. Fouetter les œufs avec l'huile d'olive. Ajouter ensuite la farine & la levure & mélanger une nouvelle fois.

4. Terminer en ajoutant le lait. Ajouter les épinards et le camembert.

5. Beurrer un moule à cake et ajouter la préparation dedans.

6. Cuire environ 40 minutes à 180 °C.

🍴 Retrouvez toutes les recettes de Thomas sur le site cookeclub.com