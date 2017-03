Comment préparer des pommes gaufrettes ?

Une nouvelle astuce proposée par notre chef Thomas Clament ! Non seulement vous serez incollables sur la réalisation des pommes gaufrettes, mais en plus, vous saurez jouer de la mandoline !

Ingrédients

500 grammes de pommes de terre,

2 litres d'huile

Et du sel pour l’assaisonnement final.

Préparation

1. Choisir des variétés de pommes de terre à frire. (bintje, caesar…).

2. Laver et éplucher les pommes de terre.

3. Utiliser une mandoline. Disposer la lame ondulée et régler une épaisseur de taille d’environ 3 mm.

4. Tailler les pommes gaufrettes à l’aide de la mandoline :

- Trancher une première fois votre pomme de terre, puis tournée là d’un quart de tour, puis taillée là à nouveau.

- Répéter cette opération afin d’obtenir un gaufrage.

5. Cuire les pommes gaufrettes.

Plusieurs options :

- les blanchir dans une huile à 140°c environ, puis les égoutter. Vous remettrez à cuire vos pommes gaufrettes quelques secondes de plus dans une huile à 170 °C.

- Ou bien, mettez à cuire vos pommes gaufrettes en une fois, jusqu’à l’obtention d'une légère coloration. (vos pommes de terre doivent être croquantes.)

Saler les pommes gaufrettes.

🍴 Retrouvez toutes les recettes de Thomas sur le site cookeclub.com