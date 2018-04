Nous passons ces vacances de printemps dans l'école de cuisine de Thierry Marx, Cuisine Mode d'Emploi, à Besançon Palente. Une dizaine d'apprenants se forment en 7 mois aux métiers de la restauration.

Les chefs et responsables professionnels pédagogiques de cette formidable formation, Jocelyne Lotz-Choquart et Pascal Garnier, vous révèlent leurs secrets pour réaliser et accomoder les meilleures sauces.

Lier une sauce

Préparer un fond de volaille blanc. Pour une sauce aux morilles par exemple. Vous pouvez lier votre sauce avec de la farine en faisant un roux, ou un roux froid au beurre manié (autant de farine que de beurre), avec de la fécule de pomme de terre... Puis crémer le fond, ajouter le jus de trempage de vos morilles que vous aurez fait réduire pour obtenir une essence de morille. Et voilà votre sauce aux morilles est prête.

Réaliser une blanquette de veau

Vous avez réalisé un fond de veau. Cuire la viande dans le fond de sauce, laisser mijoter, on enlève la viande du liquide, on lie soit avec un beurre manié, soit avec un roux, puis crémer et mettre un jaune d'oeuf mais il ne faudra plus faire bouillir la sauce ! Assaisonner sel, poivre blanc, muscade à la fin.

Le truc : blanchir le veau (enlever le sang, les impuretés, ajouter un jus de citron) avant de le cuire.

Une blanquette de veau délicieuse © Radio France - Cyril Seguin

Faire un potage à partir d'une sauce

Mais oui, vous pouvez faire des potages avec un fond de volaille ou veau. Par exemple un potage de pois cassé qui sera arômatisé et onctueux. Mettez de la crème pour lier le potage. Et n'oubliez pas la saucisse de Morteaux et les croutons.

Le truc : vous pouvez réaliser le même type de potage avec du chou-fleur dans lequel vous pouvez mettre de la crème d'amande ou du sésame grillé.

Le potage mijote dans la Cuisine Mode d'Emploi © Radio France - Cyril Seguin

Il n'y pas de secret, pour réussir, il vous faut de bons produits, de la patience et surveiller vos fonds !

