Dordogne : Le magret de canard bientôt star des réseaux sociaux

Il n y a pas que le foie gras dans la vie, il y a le magret aussi !

Le magret que le CIFOG (comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras) a décide de mettre en avant dans une campagne de publicité? C'est la première fois que le magret va s'exposer sur les antennes des radios nationales à travers des chroniques gastronomiques de 30 secondes. Le magret sera aussi sur le web et les réseaux sociaux.

Huit Français sur dix mangent du magret de canard. Mais comment le mangent ils ? Sur le marché de Périgueux, les producteurs et les clients nous livrent leurs recettes.

Bernard le préfère en cocotte, Monique à la plancha ou à la poêle, quand Vincent, rôtisseur, le cuit à la broche : "Je le prends, je le mets sur la broche dans ma rôtissoire, je le laisse griller et cuire cinq fois 2 minutes et je le retourne sur chaque face. Quand on le mange, avec le jus du poulet, c'est un régal."

C'est un sacrilège de ne pas manger le gras !

Si Monique vient au marché c'est pour une bonne raison : "Je n'achète pas mon magret n'importe où, soit chez un volailler ici, soit à la foire aux gras l'hiver. Je ne l'achèterai jamais en supermarché, désolée."

Ce n'est pas Sylvie qui dira le contraire, sur son stand tout est artisanal. Elle nous présente son péché mignon, un magret revisité : "Lui n'est pas cuit, on va enrober le magret de canard dans du foie gras cuit au sel et on le sert en entrée. C'est très bon."

Avec ou sans gras ? Le débat fait rage

Parmi les mangeurs de magret de canard, il y a deux équipes : ceux qui mangent le gras et ceux qui sont absolument contre. Quelques réactions sur le marché :

"- Moi je n'aime pas le gras, je l'enlève après la cuisson, quand j'ai des invités je le laisse. - Quand vous êtes un humain normalement constitué vous ne pouvez pas manger ça ! Il faut s'en débarrasser dans un bac à vidange. - Moi j'aime bien le gras, c'est ça qui donne le goût à la viande. - C'est un sacrilège de ne pas manger le gras ! Il faut bien le griller sans le brûler, il n'y a aucun soucis. J'en mange depuis toute petite et je n'ai jamais eu de cholestérol"

Et vous ? Gras ou pas gras ?