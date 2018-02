Nontron, France

"Au moment des résultats ? J'étais blanc ! Très stressé !" Tony Gory se souviendra longtemps de ce samedi 24 février. Ce jour-là au salon de l'agriculture de Paris, il a obtenu la médaille d'or en tant que charcutier-traiteur. Avec trois autres jeunes, il est ainsi devenu Meilleur Apprenti de France. Il est le seul représentant du Sud-Ouest.

Le Périgourdin est tombé amoureux de la charcuterie à l'âge de 14 ans, lors de son stage de troisième. Il enchaîne avec un CAP boucherie, puis un second, en charcuterie-traiteur.

Une formation entre Boulazac et Saint-Pardoux-la-Rivière

Alors qu'il n'a que 17 ans, il intègre la boutique de Loïc Gouraud, "Lard du goût", à Saint-Pardoux-la-Rivière. Lorsqu'il n'est pas à la charcuterie, il poursuit sa formation au CFA de Boulazac. "Au début, il était un peu foufou", confie Bernadette Gouraud, la mère de Loïc. "Quand il a su qu'il passait le concours de meilleur apprenti, ça a été un vrai déclic. Il a changé à 100 %."

Tony a travaillé pendant plusieurs mois pour se préparer aux épreuves. Il a d'abord réussi le concours régional haut la main chez lui à Boulazac. Sa première place l'a qualifié pour la finale, à Paris les 22 et 23 février.

18 heures de préparation pour la grande finale

Pendant 18 heures, Tony et les vingt autres finalistes ont du préparer plusieurs plats : une ballottine de poulet et de cochon parfumée aux figues, un pâté "grand-mère", composé à moitié de porc et à moitié de volaille ainsi que plusieurs autres amuses-bouche.

"Les autres concurrents étaient très bons, mais j'ai fait mon maximum et ça a payé" se souvient Tony. Ce samedi 24 février, au salon de l'agriculture, il a reçu sa médaille d'or, et son uniforme siglé "Meilleur Apprenti de France". Il espère bien obtenir celui de Meilleur Ouvrier de France dans quelques années.