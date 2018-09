Les ingrédients :

Pour le fish and chips

• 4 pavés de cabillaud de 120 g

• 100 g de farine

• 100 g de blanc d’œuf

• 1 gros sachet de chips

• Poivre du moulin

• 200 ml d’huile d’arachide

Sauce tartare maison

• 250 g de crème liquide

• 20 g de moutarde de Dijon

• 10 g de câpres hachées

• 10 g de cornichons hachés

• 10 g de ciboulette émincée

• 10 g d’oignons blancs ciselés

• Sel, poivre, piment d’Espelette

• Le jus d’un citron jaune

Pour la préparation :

Pour le fish & chips

1. Couper les portions de cabillaud en 4 bâtonnets.

2. Préparer 3 récipients, le premier avec la farine, le second avec le blanc

d’œuf et le troisième avec les chips réduites en chapelure.

3. Rouler successivement les bâtonnets de cabillaud dans la farine,

puis dans l’œuf et enfin dans la chapelure de chips.

4. Faire chauffer l’huile d’arachide sans la faire fumer, puis déposer un

à un et délicatement les morceaux de cabillaud pané et les faire cuire

quelques minutes de chaque côté.

Pour la sauce tartare

1. Fouetter la crème et ajouter tous les autres ingrédients puis mélanger

délicatement. :

