Le menu de la table de Léo dans "Madame est servie"

L'émission "Madame est servie" pose ce samedi son tablier à la table de Léo à Saint Avit Sénieur .Retrouvez l'intégralité des recettes.

Une autre belle adresse que nous découvrons dans Madame est servie : la table de Léo à Saint Avit Sénior. La table de Léo porte ce nom car Léo est le fils du chef Florent Réversat et de sonépouse Servane Daudet. Florent Reversat a de belles références : ancien chef pâtissier au Vieux Logis à Trémolat et second de cuisine à la Brasserie 6 de Michel Latrille à Agen. Ce passé a laissé quelques jolies traces dans l'élaboration des plats et la composition visuelle des assiettes de ce Périgourdin revenu au pays. Il n'utilise que des produits frais de saison. Dans le menu qu'il nous concocte, du foie gras de la ferme du Sirguet . Romain Gonzales nous explique sa façon d'élever le canard. Un menu concocté dans la joie et la bonne humeur.

Œuf croustillant, crème de butternut et éclats de foie gras poêlé

Les ingrédients

1 butternut

1 oignon

1 litre de bouillon de poule

5 œufs frais

4 escalopes de foie gras frais

chapelure

un peu de farine

La recette :

Tailler une brunoise de butternut (150g) et avec des chutes réaliser un velouté.

Faire suer un oignon dans la graisse de canard, ajouter les chutes de butternut, mouiller à hauteur avec le bouillon de poule.

Laisser cuire 20 min et mixer.Assaisonner et crémer légèrement.Faire poêler la brunoise.

Cuire l’œuf frais pendant 5 min 40 dans de l’eau bouillante légèrement vinaigrée.

Stopper la cuisson dans de l’eau glacée. Ecaler l’œuf et paner l’œuf à l’anglaise deux fois (farine, œuf puis chapelure).

Disposer la brunoise chaude au fond de l’assiette, faire frire l’œuf jusqu’à coloration.

Le disposer sur la brunoise. Faire poêler le foie gras 2min de chaque côté dans une poêle chaude mais pas brulante.

Le couper en morceaux. Verser le velouté chaud autour de l’œuf, et terminer avec les morceaux de foie poêlé sur le velouté.

Noix de Saint Jacques Snackées, mousseline de céleri pommes vanille et écume de barde au yuzu

Les ingrédients :

120 noix de st jacques

2 boules de céleri

1 garniture aromatique (1 carotte- 1oignon-1branche de céleri-2 gros champignons de paris)

1cl de citron yuzu

2 pommes Gala

1 gousse de vanille

150g de beurre

La recette :

Décoquiller les noix.

Garder la barde.

Faire dégorger la barder et réaliser le bouillon.

Faire suer à l’huile d’olive la garniture aromatique tailler en brunoise, y ajouter les bardes, mouiller à hauteur avec de l’eau.

Faire frémir 20 minutes.

Filtrer et laisser réduire de moitié.

Monter au beurre et ajouter le jus de citron yuzu.

Mixer jusqu’à obtenir une mousse.

Peler les céleris, les cuire dans l’eau bouillante salé pendant 10 à 20 minutes (selon la taille), les égoutter, mixer avec la gousse de vanille et une pomme et 100g de beurre, rectifier l’assaisonnement.

Faire poêler les saint jacques 1 minute de chaque côté, les disposer sur la purée de céleri.

Décorer d’une brunoise de pomme sur les saint jacques, et y déposer l’écume de bardes.

Streussel poire et chocolat Orelys

Les ingrédients : Streussel

140g de beurre

140g de farine

140 g de poudre d’amandes

140g de sucre muscovado (ou sucre vergeoise)

50 g de feuillantine (ou biscuit gavotes) -140g de choco Orelys et 45g de praliné.

La recette :

Dans la cuve d’un batteur réaliser le streussel.

Mélanger l’ensemble des ingrédients beurre-farine-poudre d’amandes-sucre muscovado-feuillantine) au batteur à l’aide de la feuille, jusqu’à obtention d’une pâte.

Etaler cette pâte d’environ 3mm d’épaisseur , réserver au frais 1heure. Cuire la pâte au four à 160° entre 15 et 20 min.Une fois la pâte cuite, laisser refroidir.

Puis concasser au rouleau à pâtisserie.Faire fondre au bain marie le praliné et le chocolat.

Mélanger ensemble le streussel et le mélange choco-praliné.

Pour la Ganache

215g Chocolat Orelys

150g de crème

15g de sucre inverti

15g de glucose

400g de crèmeMettre à chauffer

150g de crème avec le sucre inverti.

La recette :

A ébullition ajouter le mélange au chocolat Orelys.

Mixer au robot jusqu’à obtenir une texture lisse, homogène et brillante.

Puis ajouter le reste de crème (froide)au mixeur. Laisser reposer minimum 12 heures.

Monter la ganache au fouet pour obtenir la texture d’une chantilly.

4 poires pochées-sorbet poire

Dressage : à l’Emporte-pièce, dresser le streussel, disposer sur le dessus la poire pochée évidée.

A l’aide d’une douille entourez la poire de ganache montée au chocolat. Y ajouter une boule de sorbet poire pour le côté fraicheur du dessert.

BON APPETIT

