La tournée des marchés France Bleu, le 14 mai à Nantes en direct depuis le célèbre marché de Talensac

Rue Talensac, Nantes, France

Sous le parrainage de Jean-Luc Petitrenaud, Luana Belmondo et Christian Constant la Fête internationale des Marchés fait escale à Nantes le mardi 14 mai, au marché de Talensac. France Bleu Loire Océan, partenaire de l'événement, vous propose une émission spéciale de 9h à 11h animée par Gilles Colliaux en direct et au cœur de ce marché légendaire, avec un studio et une cuisine mobile.

Le marché de Talensac © Radio France - Elise Famy lvan

Assistez à la cuisine d'un chef en direct

Christophe François du restaurant Bistronomique "Les Chants d'Avril" à Nantes est le chef invité de cette étape de la fête internationale des marchés et cuisinera en DIRECT depuis le studio cuisine mobile.

Un défi : 40 euros et cuisiner pour 4 à 6 personnes !

Avec 40 euros, le chef va devoir faire son marché et réaliser un menu pour 4 à 6 personnes, avec entrée, plat et dessert en mettant à l'honneur les produits du terroir, les circuits courts et la gastronomie nantais.

Vidéo : Découvrez le marché des Halles de Talensac

