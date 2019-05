La tournée des marchés France Bleu, le 15 mai au Mans en direct depuis le marché des Jacobins

A l'occasion de la Fête internationale des marchés, France Bleu Maine vous donne rendez-vous le mercredi 15 mai sur le marché des Jacobins. De 9h à 11h, venez cuisiner en direct avec nos chefs, Jérôme Lair, Pascal Tesson et Didier Grenet.

Place des Jacobins, Le Mans, France

Sous le parrainage de Jean-Luc Petitrenaud, Luana Belmondo et Christian Constant la Fête internationale des Marchés fait escale à Le Mans le mercredi 15 mai, au marché des Jacobins, place du jet d'eau.

France Bleu Maine, partenaire de l'événement, vous propose une émission spéciale de 9h à 11h animée par Emmanuel Bordeau en direct et au cœur de ce marché, avec un studio et une cuisine mobile.

Le marché des Jacobins © Radio France - ville du mans

Trois chefs en cuisine à bord de notre studio mobile

Jerome Lair chef du restaurant Le Tablier de Jaurès du Mans, Pascal Tesson cuisinier traiteur de L’atelier des saveurs à Ballon et Didier Grenet dit « tonton » chef à domicile, sont nos trois chefs invités de cette étape de la fête internationale des marchés.

Un défi : 40 euros et cuisiner pour 4 à 6 personnes !

Avec 40 euros, les chefs vont devoir faire leur marché et réaliser un menu pour 4 à 6 personnes, avec entrée, plat et dessert en mettant à l'honneur les produits du terroir, les circuits courts et la gastronomie sarthoise.

