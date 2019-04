Le bistrot d'en face à Bergerac

Bergerac, France

Madame est servie pose son tablier au bistrot d'en face dans le joli faubourg de la Madeleine en face du quartier historique de Bergerac. Le chef-patron Hugo Brégeon, épaulé par son épouse Aurore en salle, s'est donc installé dans une petite maison, dont la terrasse délivre un très joli panorama sur la vieille ville, la Dordogne et ses gabarres. ll propose une cuisine bistronomique et revisite les classiques avec précision, ce qui lui a mérité un bib gourmand au guide Michelin 2019.

Le bistrot d'en face Copier

Le bistrot d'en face © Radio France - Marie-Dominique Prive

Le bistrot d'en face Copier

Tataki de thon rouge au satay, wok végétal, salade de wakamé:

Tataki de thon rouge © Radio France - Marie-Dominique Privé

Pour 4 personnes : 400g de thon rouge, 30 g de satay, 80 g de pousse de soja, 60 g de carotte, 60 g d’oignon, 4cs de sauce soja, 1cs d’huile de sésame grillée, 60 g de wakamé.

Vinaigrette: 1cs de sauce soja, 1cs de sucre, 1cs de vinaigre de riz, 2cs de jus de citron, 4cs d’huile d’olive, 1cs de satay.

Progression:Faire revenir le filet de thon rouge sur les 4 faces, le thon doit rester cru à cœur. Assaisonner, saupoudrer avec le satay. Laisser reposer une nuit au frigo.Émincer l’oignon’ tiller les carottes en julienne. Faire revenir les pousses de soja, les carottes et l’oignon dans une poêle avec l’huile de sésame, à la fin ajouter la sauce soja.

Pour le dressage:Intercaler un petit tas de légumes, une tranche de thon rouge, légumes, thon rouge. Ajouter la salade wakamé. Assaisonner avec la vinaigrette.

Blanc d’encornets grillé, rougail mangue/pépéroni, cromesqui de risotto

l'encornet version le bistrot d'en face © Radio France - Marie-Dominique Privé

Pour 4 personnes : 4 tubes d’encorner de 140 g, 1 mangue mûre, 3cs d’huile d’olive, 1 oignon rouge, 1 piment, 50 g de peperoni , 20 g de ciboulette, 1cs de vinaigre de xérès.

Risotto: 100g de riz carnaroli, 500 g de fond blanc, 60 g de mascarpone, farine, œuf, chapelure , 1 oignon, 50 g de vin blanc.

Progression: Ouvrir les tubes d’encornet, quadriller à l’aide d’un couteau la partie intérieur. Tailler en 4 lamelles.Éplucher, mixer grossièrement avec l’huile d’olive. Ciseler l’oignon , la ciboulette, le piment. Ajouter le pépéroni en brunoise et le vinaigre de xérès. Faire tiédir, réserver. Risotto: ciseler l’oignon, faire nacrer le riz dans de l’huile. Ajouter l’oignon et le vin blanc. Mouiller au fure et à mesure. Une fois cuit, faire refroidir. Ajouter le mascarpone à la préparation. Former des boules de 20 g. Ensuite pour les paner, les passer dans de la farine ensuite l’œuf et la chapelure. Faire frire 3 minutes à 180°C. Faire griller les blancs d’encornets dans une poêle chaude.

Pour le dressage:Disposer le rougail tiède au centre de l’assiette, intercaler un encornet et une croquette en formant une rosace autour du rougail.

Namelaka au chocolat noir saveur bownty, tuile coco:

Le dessert © Radio France - Marie-Dominique Prive

Pour 4 personnes: 130 g de chocolat noir 58%, 5 g de sirop de glucose, 100 g de lait entier, 200 g de crème liquide, 3 g de gélatine.

Tuile: 40 g de farine, 40 g de blanc d’œuf, 40 g de sucre, 40 g de beurre. 20 g de coco râpé.

Chantilly: 250 g de crème liquide, 30 g de sucre, 30 g de liqueur de coco. 100 g de glace bownty.

Progression: faire bouillir le lait entier, le glucose, verser sur le chocolat noir, ajouter la gélatine. Bien lisser l’appareil avec un mixer plongeant, ensuite ajouter la crème froide. Réserver 24h. Tuile: tout mélanger, un fois refroidi, étaler sur un silpat le plus fin possible, ajouter la coco en pluie ,cuire 7 minutes à 180°C. Chantilly: fouetter la crème liquide jusqu’à ce qu’elle épaississe, ajouter le sucre et la liqueur.

Pour le dressage: réaliser des zig zag à l’aide d’une poche à douille et une douille à saint honoré. Faire des goutes avec la chantilly, disposer des tuiles de noix de coco et une quenelle de glace bownty.

Pour le vin , suggestion de Aurore:

Pour le tataki: AOC bergerac rouge2015, château le Rauly « cuvée originale « .

Pour l’encornet: AOC Montravel 2014 en blanc, château le Raz. La cuvée « grand chêne «

Pour le dessert : AOC rosette 2015 en blanc, château le Peyrel.

Bon appétit.