Madame est servie à l'Atelier

Madame est servie pose son tablier ce samedi au restaurant l'Atelier qui a ouvert ses portes rue Voltaire en octobre 2018. Il a ete repris par Cyril Haberland , l'ex chef étoilé du Château les Reynats à Chancelade. Au menu de ce Madame est servie

Carpaccio de Saint Jacques aux agrumes, brioche fumée

Chou de Bruxelles au lard

Tangelo et citrons doux, glace au laurier, madeleine de Commercy

Pour 4 personnes

16 noix de Saint Jacques de Port en Bessin

1 citron caviar citronnelle

15gr de main de bouddha

les suprêmes d’1citron doux

1 citron bergamote

8cl d’huile d’avocat

1 cuillère à soupe de sarrazin

pluches de shiso

fleur de sel

poivre Timut



Réaliser la marinade en pressant les jus de mikan et kabossu. Griller les graines de sarrasin à la poêle 3-4mn.Tailler les Saint Jacques en tranches fines et disposer sur 4 assiettes, ajouter le jus de marinade, la main de bouddha en fines tranches, les grains du citron caviar, les suprêmes de citron doux, l’huile d’avocat, fleur de sel et poivre Timut, ajouter le shiso, et raper à l’aide d’une microplane le citron bergamotte. Servir avec une brioche que vous aurez fumée au préalable au bois de hêtre.

Astuces : Varier vos agrumes selon vos envies.



Chou de Bruxelles au lard

Pour 4 personnes

400gr de chou de Bruxelles

50gr de lard blanc

1 citron caviar groseille

5cl d’huile de tournesol.

20gr de tournesol.

1 combawa

Débarrasser les premières feuilles des choux de Bruxelles, les couper en 4. Placer le lard blanc au congélateur et tailler à la trancheuse des copeaux. Récupérer les grains du citron caviar. Griller les graines de tournesol à la poêle pendant 3-4mn

Chauffer une grande poêle et griller les choux de Bruxelles avec un peu d’huile de tournesol, saler très peu, poivre, ajouter à la fin le citron caviar, dresser dans un plat et ajouter les copeaux de lard.

Zester d’un peu de combava.

Astuces : Servir les choux de Bruxelles avec une cote de boeuf

Tangelo et citrons doux, glace au laurier, madeleine de commercy

pour 4 personnes

4 Tangelo

4 Citrons doux

0.5l de glace au laurier acheté chez votre glacier

Peler à vif les tangelo et citrons doux, lever les supremes et presser les jus, dresser dans 4 bols.

Madeleine de Commercy

5 œufs

300gr de sucre semoule

250gr de farine

8gr de levure chimique

1 citron vert

Mélanger les œufs et le sucre semoule, ajouter la farine et la levure, zester de citron vert.

Beurrer et sucrer les moules à madeleine, remplir de moitié, cuire dans un four chaud à 220°c pendant 10mn, refroidir et servir.

Astuces : Si vous ne trouvez pas de glace au laurier, remplcer par une glace vanille

Bon appétit