Madame est servie est au Charbonnel à Brantôme

C'est une autre belle adresse gastronomique du Périgord que nous allons découvrir dans ce "Madame est servie". On pose notre tablier dans la petite Venise du Nord à Brantôme à l'Hôtel Restaurant Charbonnel. Situé sur les berges de la Dronne, c'est une véritableinstitution périgourdine où finesse et tradition se sont définitivement installées. La famille Beltrami, restaurateur depuis plus de 15 ans est au commande de cet endroit magique avec une équipe jeune et passionnée. C'est leur fille Samantha qui dirige aujourd'hui l'établissement. En cuisine, le chef Paul Octave Barré et le chef pâtissier Gil Renard. Ils nous préparent ce menu

le chef pâtissier Gil Renard; Samantha Beltrami? Madame Beltrami, Paula Becker, MD Privé, le chef PO Barré et son apprenti

Escargot poêlé au beurre d'orties accompagné de son pesto maison, émulsion ortie

Lièvre à la royale airelles confites

Chocolat amande et cerises Amarena

Marie-Dominique Privé, le chef Paul Octave Barré, Paula Becker

Paula Becker, maraîchère bio à la ferme Duteil Becker à Bourdeilles est venue avec son panier rempli d'herbes.

Les herbes de Paul Becker

Escargot, Ortie, pesto

Pesto

Parmesan

Basilic ciselé

Huile d’olive

Pignon de pin

escargot pesto et orties

La recette : Faire légèrement torréfié les pignons de pin au four à 200°C. Mixer l’huile d’olive et le basilic ciselé, ajouter l’huile d’olive et ajouter les pignons de pin en fin de mixage. Réserver au réfrigérateur

_Beurre clarifié d’ortie _Faire fondre du beurre à feu doux, lorsque il est fondu, écumer et filtrer. Ciseler Les orties, et poêler avec une noisette de beurre. Incorporer les orties poêlées au beurre clarifié.

L’émulsion d’Ortie : Equeuter les orties, les mettre dans un fond d’eau, porter à ébullition, laisser confire. Ajouter la crème 35% et le lait entier. Mixer l’ensemble Réserver

L’escargot: Escargot court bouillonné. Beurre clarifié aux orties .

Cake de purin d’épinards : Émietter le cake et mélanger avec le beurre aux orties, y ajouter les escargots et faire poêler à feu moyen.

Lièvre à la royale, Pommes duchesses, Airelles confites

Lièvre à la royale

Selon Antonin Carème « tradition Périgourdine de 1775 »

1 lièvre entier

1 crépine de porc

Farce du lièvre :

abats du lièvre

200 g de veau

300g de foie de volaille

Mie de pain

Cognac et pineau des Charentes

La recette : Faire mariner la farce du lièvre durant 24 heures dans le cognac et le pineau des Charentes avant de la hacher le lendemain.

Garniture de la marinade :

Carottes, oignons, cèleri en mirepois

Les os du lièvre

5 litre de vin rouge

10 baies de genièvres

Bouquet garni

La recette : Détendre la crépine de porc dans de l’eau froide et du vinaigre blanc Poser le lièvre sur la crépine, étaler la farce mixer, les cèpes poêlés, les escalopes de foie gras. Coudre le lièvre à l’aide d’une aiguille et d’un fil à rôti. Refermer la crépine et larder le lièvre de compresses stériles et saucissoner de ficelle à rôti Tremper le lièvre dans la marinade de cuisson, à feu moyen, à frémissement couvrir et laisser cuire 5 heures à feu doux. Sortir de lièvre, laisser refroidir puis couper les liens et enlever les compresses, trancher le lièvre.

_Sauce royale : _Tamiser la marinade, y ajouter des dès de foie gras, quelques carrés de beurre, un petit verre d’Armagnac, laisser réduire.

Chocolat, Amandes et Cerise Amarena

Chocolat amande et cerise amarena

720 g pâte d’amande

680 d’œuf

140 g de farine

12 g de levure chimique

240 g beurre fondu

120 g poudre de cacao

La recette : Déposer la pâte d’amande dans la cuve et l’émulsionner avec les œufs un à un.Lorsque le mélange est bien monté, ajouter à l’aide d’une Maryse la farine et la levure chimique tamisée. Finir par le beurre fondu mélangé à la poudre de cacao. Cuire au four ventilé à 170°C, deux fois 7 minutes.

Insert Crème pâtissière Amarena :

1 L de lait

4 oeufs

250 g de sucre

50 g farine

60 g Poudre à crème

80 g d’Amaretto

Brunoise de cerise Amarena

La recette : Mélanger l’ensemble des poudres puis blanchir avec les 4 oeufs Verser le lait chaud sur les oeufs blanchis. Remettre sur le feu et donner 2 minutes de cuisson. Après cuisson, ajouter l’Amaretto. Bien mélanger, débarrasser, filmer au contact et refroidir aussitôt. Une fois l’appareil refroidi, ajouter la brunoise d’amarena.

Montage Détendre la crème pâtissière au fouet, mettre dans une poche à douille, puis pocher dans le moule voulu. Bloquer au congélateur.

Nappage Chocolat Amande

200 g chocolat noir 66%

100g beurre de cacao

200g Amandes concassés

La recette :Torréfier les amandes concassés à 180°C pendant 2x5 minutes Ajouter au mélange chocolat, beurre de cacao fondu.

_Montage _Sortir les inserts crème pâtissière du congélateur, planter des bâtonnets et tremper dans le mélange chocolat amande.

Bon appétit. Madame est servie

Hôtel Restaurant Charbonnel- 57 Rue Gambetta, 24310 Brantôme Téléphone : 05 53 05 70 15