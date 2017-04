Les œufs en chocolat

Pâques approche, réalisez vos œufs en chocolat vous-même grâce aux conseils de Thomas.

Ingrédient

Chocolat noir : 500 g

Préparation

1. Préparer votre bain-marie : mettez de l'eau dans une casserole et faites la chauffer jusqu'à frémissement.

2. Casser votre chocolat noir supérieur dans un saladier ou un cul de poule en inox/en verre et posez-le sur votre bain-marie.

3. Tempérer le chocolat : faire chauffer votre chocolat jusqu'à obtenir la température de 45°C. Puis descendre la température de votre chocolat fondu à 27°C et remonter enfin la température à 32°C. Le but est d'obtenir un chocolat facile à travailler qui donnera une fois refroidit une texture et un brillant idéal.

4. Laver vos moules avec du papier pour bien les nettoyer. Ajouter ensuite à l'aide d'un pinceau, une 1ère couche de chocolat noir sur vos moules. Le but est de mettre du chocolat sur toute la surface de vos œufs. Disposer ensuite vos moules environ 15 min au frigo pour que le chocolat puisse refroidir.

5. Réaliser une 2ème couche sur vos moules toujours à l'aide d'un pinceau et remettre au frigo 15 min.

6. Verser ensuite une cuillère de chocolat à 32°C dans vos moules, pour leur donner leur épaisseur finale, puis enlever l'excédent de chocolat. Laisser refroidir environ 1 heure.

7. Démouler vos 1/2 coques d’œufs. Chauffer une poêle à crêpe puis retournez-la sur votre poste de travail. Déposer 1/2 coque de chocolat 2 à 3 secondes sur la poêle et souder les 2 coques en chocolat.

Vous obtenez ainsi de superbes œufs en chocolat.

