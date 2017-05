Panna Cotta au coulis de fraises

Un dessert plein de fraîcheur et facile à réaliser.

Niveau : moyen ⭐️

Coût : 💰💰

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 5 min

Nombre de personnes : 4

Ingrédients

Pour la panna cotta

Lait : 250 ml

Crème liquide entière : 250 ml

Sucre : 70 g

Feuilles gélatine : 4 feuilles

Vanille : 1 gousse

Pour le coulis de fraises

Fraises: 250 g

Citron: 3 cl

Sucre glace: 100 g

Préparation

1. Couper la gousse de vanille en 2.

2. Mélanger la crème liquide, le lait, la gousse de vanille et le sucre dans une casserole. Faire chauffer jusqu'à ébullition.

3. Mettre les feuilles de gélatines dans un récipient avec de l'eau froide pour les ramollir.

4. Ajouter les feuilles de gélatines dans votre casserole et cuire 2 min à feu doux, tout en mélangeant avec un fouet.

5. Mettre l'appareil à panna cotta dans vos verrines, & laisser reposer environ 2 à 3 h dans votre frigo.

6. Laver, équeuter et mixer vos fraises, avec le jus de citron et le sucre glace. Passer le jus de fraises au chinois (passoire) pour enlever les graines.

7. Après 2 h de repos, sortir vos panna cotta du frigo, et ajouter dessus le coulis de fraises.

