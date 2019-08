Apéro tiède et plus rien pour le refroidir ? Les distributeurs de glaçons sont la solution

Sète, France

Avec la chaleur des derniers jours, qui ne serait pas tenté par un apéro bien frais ? Rien de plus triste que de devoir y renoncer parce que les bacs à glaçons du frigo sont vides.

Certains ont trouvé la solution : créer des distributeurs de glaçons disponibles 24 h/24 et 7 j/7. Une société gardoise en a déjà implanté quelques uns dans l'Hérault, par exemple devant l'Intermarché de Mauguio, mais également à Castelnau-Le Lez, Marseillan et Lunel. "Une exclusivité mondiale" selon les créateurs de la glaçonnerie. Pourtant, ce n'est plus le cas depuis cette année. La Corse Michèle Rossi a elle aussi commencé à implanter ses distributeurs Kiosk'Ice dans l'Hérault, notamment au Lidl de Sète. Et elle se veut révolutionnaire avec ses machines connectées et ses glaçons "parfaits".

"C'est du glaçon frais, qui a été pondu du jour"

L'histoire de la création de ces distributeurs innovants n'est pas banale : "Je suis une passionnée de bateau et j'ai toujours besoin de froid quand je sors en mer", raconte Michèle Rossi. "Mais c'était toujours un casse-tête pour savoir où et quand s'approvisionner en grande quantité de glaçons." Elle a donc résolu le problème et sauvé de nombreux apéros par la même occasion en créant Kiosk'Ice.

"Le glaçon, c'est quelque chose de simple que tout le monde connaît depuis tous temps. Mais c'est très difficile d'accès parce que quand on veut faire un apéritif avec plus de cinq personnes, c'est très compliqué car on ne peut pas demander les glaçons du voisin, on ne peut pas demander aux bars car leur machine leur permet à peine de faire les leurs. Donc si l'on n'a pas prévu, on n'a pas de glaçons. Et plus les villes sont grandes, plus c'est compliqué", argue-t-elle. "Avec Kiosk'Ice, par rapport aux autres distributeurs, il n'y a pas besoin d’amener la matière première. C'est lui qui la fabrique. Et c'est du glaçon frais, qui a été pondu du jour. C'est pas du glaçon qui a été transporté et qui s'est agglutiné en bloc de glace. Surtout qu'aujourd'hui, dans nos frigos, les glaçons ne sont pas bons car ils ont un goût. Avec Kiosk'Ice, on n'a plus de problèmes.

Michèle Rossi, fondatrice de Kiosk'Ice. Copier

Mais Michèle Rossi a encore un peu de travail pour convaincre ses potentiels utilisateurs. Les clients du Lidl sont pour le moment sceptiques : "Ça ne nous intéresse pas car on a ce qu'il faut pour faire des glaçons", explique un couple. "Je ne m'en servirai que si j'avais des invités et que j'ai vraiment besoin de beaucoup de glaçons, car j'ai un frigo américain qui me fait mes glaçons à la demande", raconte une cliente. "Je serai plus intéressée par des distributeurs qui donneraient du pain, des œufs, des produits frais, locaux, plutôt que des glaçons.", conclut une autre.