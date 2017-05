Un classique à avoir dans vos listes de recettes ! Thomas vous donne ses conseils pour réussir à coup sûr votre quiche lorraine.

Niveau : moyen ⭐️⭐️

Coût : faible 💰

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 30 min

Nombre de personnes : 4

Ingrédients

Pour cette recette, vous pouvez soit acheter une pâte brisée dans le commerce, soit la réaliser vous-même.

Pour réaliser votre pâte brisée :

Farine type 45 : 250 g

Beurre : 125 g

Jaune d'œuf : 1

Sel fin : 1 pincée

Eau : 5cL

Pour l'appareil crème prise :

Œufs entiers : 2

Jaunes d’œufs : 2

Lait : 25cL

Crème : 25L

Pour la garniture :

Poitrine porc : 150 g

Gruyère : 100 g

Préparation

1. Confectionner la pâte brisée :

Incorporer le beurre en petit morceaux dans la farine. Réaliser une fontaine et ajouter au centre l'eau, le sel et le jaune puis mélanger la pâte.

Fraiser si nécessaire et réserver au frais.

►► Retrouvez la recette de la pâte brisée en détails et en vidéo

2. Préparer la garniture :

Tailler les lardons en morceaux de mêmes dimensions et le gruyère de la même manière.

3. Mettre la pâte brisée dans un plat à tarte ou cercle à tarte beurré et piquer délicatement à l'aide d'une fourchette, sans percer la pâte.

4. Confectionner l’appareil à crème prise :

Mélanger la crème, le lait, les jaunes et les œufs, puis ajouter l'appareil à crème prise sur la pâte.

5. Cuire dans un four chaud pendant 25 min à 190°C.

6. Dresser sur un plat et déguster avec une bonne salade verte.

🍴 Retrouvez toutes les recettes de Thomas sur le site cookeclub.com