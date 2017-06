Recette de crème de fenouil

Une recette savoureuse et facile à réaliser !

Niveau : moyen ⭐️

Coût : faible 💰

Temps de préparation : 5 min

Temps de cuisson : 10 min

Nombre de personnes : 4

Ingrédients

Fenouil: 2 pièces

Huile Olive: 1 cuillère à soupe

Eau ou fond de volaille: à hauteur

Crème liquide entière: 12 cl

Préparation

1. Couper l'extrémité du fenouil. Garder uniquement la partie la plus importante.

2. Couper le fenouil grossièrement.

3. Cuire le fenouil dans une marmite avec de l'huile d'olive, et faites-le suer. Lorsqu'il devient légèrement translucide, vous pouvez ajouter l'eau ou le fond de volaille. Il faut mouiller à hauteur du fenouil.

4. Cuire sur un feu doux environ 10 min avec un couvercle.

5. Ajouter la crème et mixer votre préparation. Laisser cuire 5 minutes de plus, et assaisonner votre préparation.

Vous pouvez déguster cette préparation chaude ou froide en la mettant quelques heures au frigo.

