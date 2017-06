Découvrez la recette de la Charlotte aux fraises de Thomas. Simple et rapide à réaliser !

Niveau : moyen ⭐️ ⭐️

Coût : faible 💰

Temps de préparation : 20 min

Nombre de personnes : 4

Ingrédients

Pour le Bavarois

Fraises : 200g

Eau : 5cL

Sucre semoule : 150g

Citron : 1/2 pièce

Crème liquide entière : 20cL

Feuilles gélatine : 5 feuilles

Pour le chemisage

Biscuits : 20 pièces (en fonction taille de votre moule)

Eau : voir vidéo

Sucre : voir vidéo

Pour la décoration

Fraises : une dizaine

Préparation

1. Laver et équeuter les fraises. Ensuite mixez-les et passez-les au chinois (sorte de petite passoire) pour enlever les graines des fraises.

2. Cuire votre sirop (eau + sucre semoule) sur un feu moyen jusqu’à frémissement. Pendant ce temps, tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau froide pendant environ 1 minute pour les ramollir.

3. Incorporer les feuilles de gélatine en les égouttant dans votre sirop chaud et fouetter de façon à bien intégrer la gélatine. Ajouter le sirop collé aux fraises mixées.

4. Chemiser votre moule, autrement dit, mettre les biscuits cuillère tout autour du moule. Pour cela, mélanger un peu d’eau et de sucre et tremper quelques secondes vos biscuits dedans pour les ramollir. Ajouter un morceau de biscuit sur le fond de votre moule et tout autour.

5. Confectionner une crème montée. Astuce : mettez votre crème ainsi que le saladier au frigo dès le début de la recette. Il sera plus facile de monter votre crème, grâce au froid.

6. Ajouter la crème montée à votre sirop de pulpe de fraises collé et remplir le moule. Disposez votre Charlotte au frigo environ 2 heures.

7. Démouler votre Charlotte.

🍴 Retrouvez toutes les recettes de Thomas sur le site cookeclub.com