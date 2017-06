Recette des frites d'aubergines

Une façon de cuisiner les aubergines, qui donnera envie aux petits & aux grands d'en manger.

Niveau : facile ⭐️

Coût : faible 💰

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 5 min

Nombre de personnes : 4

Ingrédients

Aubergines: 3 pièces

Lait: 1 Litre

Farine: 250 g

Huile tournesol: 2 Litres

Préparation

1. Tailler les aubergines en gros cubes de même dimensions.

2. Tremper toute une nuit les cubes d'aubergines dans du lait. Veillez à ce que le lait recouvre intégralement les cubes d'aubergines.

3. Le lendemain, égoutter les cubes d'aubergines, (garder le lait pour faire une béchamel par exemple) et mettre la farine dans un saladier. Mélanger les morceaux d'aubergines avec la farine et retirer l'excédent de farine.

4. Frire les cubes d'aubergines dans une huile bien chaude. La cuisson est rapide, environ 5 minutes.

5. Égoutter les aubergines et assaisonner en fin de cuisson.

