Rôti de porc cuisson basse température et pommes gaufrettes

Un four à basse température rend vos plats de viande juteux et savoureux. Et si vous tentiez la basse température avec cette recette hyper simple ?

Ingrédients

Rôti de porc : entre 600 et 720 g

Huile d’olive : 1 cuillère à soupe

Pommes de terre : 500 g

Huile : 2 L (en fonction de votre récipient ou friteuse)

Sel : Pour mémoire

Préparation

Huile votre rôti de porc, et mettez le à cuire dans un four à 80 °c pendant environ 2h30 à 3 heures. Choisir des variétés de pommes de terre à frire. (bintje, caesar…) Laver et éplucher les pommes de terre. Utiliser une mandoline. Disposer la lame ondulée et régler une épaisseur de taille d’environ 3 mm. Tailler les pommes gaufrettes à l’aide de la mandoline : - Trancher une première fois votre pomme de terre, puis tournée là d’un quart de tour, puis taillée là à nouveau. - Répéter cette opération afin d’obtenir un gaufrage. Cuire les pommes gaufrettes.* Saler les pommes gaufrettes. Vérifier la cuisson de votre rôti de porc. A l’aide d’une sonde, la température à cœur doit être de 65 °C. Retirer la ficelle et trancher votre rôti et assaisonner.

Pour la cuisson des pommes gaufrettes

vous avez 2 options :