Tagliatelles aux palourdes

Une recette originale et savoureuse qui sent bon le soleil.

Niveau : moyen ⭐️⭐️

Coût : moyen 💰💰

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 5 à 6 min

Nombre de personnes : 4

Ingrédients

Pour les pâtes fraîches :

Farine T45: 500 g

Oeufs: 5 pièces

Huile olive: 3 cuillères à soupe

Pour la garniture :

Palourdes: 600 g

Olives noires: 100 g

Vin blanc: 5 cl

Préparation

1. Préparer la pâte : (ou utilisez des pâtes du commerce)

Tamiser la farine, puis ajouter les œufs battus et l'huile d'olive.

Pétrir jusqu'à l'obtention d'un pâton.

2. Enrouler la pâte dans un torchon ou avec du papier film et disposez la au frais.

3. Abaisser la pâte avec un laminoir, ou un rouleau à pâtisserie.

4. Réaliser les tagliatelles avec un appareil à pâtes. (cet appareil ne coûte pas cher)

5. Laver et cuire les palourdes avec le vin blanc et à l'aide d'un couvercle. Lorsque les palourdes sont à moitiés ouvertes, ajouter les olives noires et finir la cuisson à couvert.

6. Mettre en cuisson vos pâtes.

7. Une fois que les palourdes sont ouvertes entièrement, dresser vos assiettes.

🍴 Retrouvez toutes les recettes de Thomas sur le site cookeclub.com