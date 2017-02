Tartines oeufs mollets béchamel

Une recette gourmande & originale à déguster avec une bonne salade de mâche !

Niveau : facile ⭐️⭐️

Coût : faible 💰

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 5 à 6 min

Nombre de personnes : 4

Ingrédients

- 2 baguettes ou 1 pain de campagne

Pour la béchamel :

- Lait : 1/2 L

- Beurre : 30 g

- Farine : 30 g

- Sel, poivre, muscade : pour mémoire

Pour les oeufs mollets :

- Oeufs extra ou frais : 4 pièces

- Eau : pour mémoire

- Sel, poivre : pour mémoire

Préparation

1. Confectionner la béchamel :

Chauffer le lait dans une casserole.

dans une casserole. Réaliser un "roux blanc" : fondre le beurre dans une casserole puis ajouter la farine. Attention, il ne faut pas colorer votre préparation .

: fondre le beurre dans une casserole puis ajouter la farine. Attention, . Ajouter ensuite la moitié du lait chaud à votre roux et fouetter pour bien mélanger les ingrédients .

à votre roux et . Verser ensuite votre préparation dans le reste du lait chaud.

Cuire votre béchamel environ 5 minutes sur un feu doux.

Terminer en assaisonnant avec sel, poivre et muscade.

2. Préparer les œufs mollets :

Mettre un papier film à l'intérieur d'un verre, puis ajouter un œuf cru dessus.

Attacher les papier film pour fermer hermétiquement l’œuf.

>> Retrouvez la vidéo astuce de Thomas "Comment préparer des oeufs mollet ?"

3. Cuire l’œuf mollet dans une eau à petit frémissement (entre 70° et 80°C ) pendant 5 à 6 minutes.

4. Tailler le pain et le griller.

Ajouter ensuite de la béchamel dessus et mettre au four environ 5 minutes à 200 °C.

5. Retirer le papier film de l’œuf et dresser vos assiettes.

Visuel - Les recettes de Thomas Clament © Radio France - Thomas Clament/Lucie Bombled

