1er Marché des Potiers à Portbail

Les 15,16 et 17 avril 2017 sur la côte des Isles dans la Manche est organisé le 1er Marché des Potiers de Portbail. Douze créateurs venus de Normandie, de Bretagne et de la Sarthe exposent et vendent leurs œuvres en l’Église Notre Dame.

Les créateurs professionnels présents à Portbail sur le Marché des Potiers sont tous animés par la même passion : la céramique, l'art de façonner et de cuire l'argile. En grès, en porcelaine, en faïence ou en raku…chaque créateurs a sa technique pour modeler, sculpter et décorer ses œuvres.

Le temps du week-end de Pâques, venez rencontrer ces professionnels de la terre cuite, échanger avec eux sur leurs techniques, admirer leur travail.

Le 1er Marché des Potiers de Port-Bail lors du weekend de Pâques les 15, 16 et 17 avril 2017 en l’Église Notre Dame est ouvert de 10h à 18h30. L’entrée de l’exposition-vente est gratuite.