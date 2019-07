2000 ans d’histoire locale à travers quelques objets

Serves-sur-Rhône, France

Feu Claude Boisse, l’homme qui a donné son nom au musée, est le fondateur de l’association des amis du vieux Serves. C’était aussi un archéologue, qui a beaucoup écrit sur l’histoire ancienne et très ancienne de la région, et mené des fouilles. Certains des objets qu’il a trouvés, comme des vestiges de l’époque romaine datant de plus de 2000 ans, sont exposés au musée. Vous pouvez aussi y découvrir des éléments du quotidien de différentes époques, des créations locales, comme le premier rasoir électrique français, et même quelques œuvres d’art.

Le musée Claude Boisse peut être visité tous les jours de l'année sur rendez-vous.

Le premier rasoir électrique français a été inventé à Saint-Vallier. © Radio France - A.W.

Ces pipes en terre fabriquées dans la région ont notamment servi aux poilus pendant la Grande Guerre. © Radio France - A.W.