28e festival du livre de Colmar

France Bleu Alsace vous donne rendez-vous avec les auteurs et les éditeurs à la 28e édition du festival du livre de Colmar les 25 et 26 novembre 2017.

Le Festival du livre de Colmar a d’abord été un « Salon du livre » régional et associatif. Il a été créé en 1990 par Patrick Richardet, un gendarme colmarien, poète et passionné de lecture. Il a ensuite été rattaché à l’association Culture et Loisirs et au service des bibliothèques en 1992. D’abord installé au Koïfhus, en plein cœur de la ville historique, il déménage au Parc des Expositions en 1994. Le gain d’espace lui permet d’accueillir des centaines d’exposants : libraires, éditeurs, enseignants, auteurs, associations… Les visiteurs approuvent cette nouvelle dimension en venant par milliers dès les premières éditions.

France Bleu Alsace est partenaire du festival du livre de Colmar les 25 et 26 novembre 2017

Venez à la rencontre des auteurs, des dessinateurs, des maisons d'éditions, participez aux ateliers, contes, cours de dessin, dégustations musicales, lectures, rencontres littéraires, assistez aux spectacles, concerts... de quoi satisfaire tous les âges.

Tout le programme du Festival du Livre de Colmar

Le festival du livre se déroule au Parc des Expositions de Colmar, Avenue de la Foire aux Vins.

Horaires : Samedi 25 novembre 9h-19h / Dimanche 26 novembre 9h-18h