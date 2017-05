30 ans de la Fête des plantes de Doullens les 27 et 28 mai

Les 27 et 28 mai 2017, la Citadelle de Doullens fête les 30 ans de la fête des plantes, baptisée « Journées Doullennaises des Jardins d’Agrément ». France Bleu Picardie s'installe au milieu des plantes.

Cette année, c'est la 30e édition de la Fête des plantes organisée dans la Citadelle de Doullens. Un écrin magnifique pour une fête durant laquelle petits et grands, amateurs ou professionnels du jardin peuvent rencontrer 70 pépiniéristes, producteurs et collectionneurs venus de France et de Belgique.

► En savoir plus sur la Fête des plantes de Doullens

Pour les 30 ans des Journées Doullennaises des Jardins d’Agrément, des rendez-vous vous sont spécialement organisés :

► Baptême du rosier « Albertine Sarrazin », créé par Jean Lin LEBRUN de la Pépinière MELA ROSA, le rosier fera l’objet d’une promenade dans les allées et des des extraits de l’œuvre d’Albertine Sazzazin seront lus et ponctués de musiques aimées ou contemporaines de l’écrivain.

► Mise en lumière de la Citadelle de Doullens : le samedi soir, à 22h, un spectacle pyrotechnique gratuit racontera l’histoire de la citadelle depuis sa création en 1530 jusqu’à nos jours.

► Présence exceptionnelle de Charles Boulanger, le botaniste voyageur. Il présentera quelques unes des plantes de ses collections issues de ses voyages et visibles dans son jardin jungle Karlostachys, en Seine-Maritime.

► Création d'une oeuvre par Mary Chaplin, peintre luministe, qui a réalisé l’affiche des 30e Journées Doullennaises des Jardins d’Agrément.

France Bleu Picardie à la Fête des plantes de Doullens

Au cœur de la Citadelle de Doullens, parmi les plantes, France Bleu Picardie installe son studio mobile. Venez participer aux émissions en direct le samedi 27 mai de 9h à 12h30.

Affiche Fête des plantes de Doullens - 2017 - © 2017 Fête des plantes Doullens

Pratique :

Journées Doullennaises des Jardins d’Agrément - Citadelle de Doullens, Côte d’Amiens 80600 Doullens

Samedi 27 et dimanche 28 mai 2017, de 9h30 à 19h00

Renseignements : 06 07 27 68 79

www.jdja.net

Prix d’entrée :

• Adultes : 6 euros

• Moins de 15 ans : gratuit

• PASS 2 JOURS : 8 euros

• Accueil et animations pour les enfants (gratuit)

• Restauration légère sur place (plats chauds et froids)

• Parking gratuit au pied de la citadelle

• Les chiens sont admis, tenus en laisse