6 idées pour ce week-end dans vos départements

Même si les vacances tirent leur épilogue ce week-end, il y a plein de choses à faire en Provence. Histoire de ne pas rester sur son canapé ces prochains jours, voici notre sélection. A écouter ce samedi sur France Bleu Provence entre 11h et 12h30.

1. 19ème salon international du modélisme à la Seyne sur Mer tout ce week-end.

Petits modèles, évènement géant - Association Les Argonautes

200 exposants, une piscine de 150m² où évolueront bateaux de tous style et sous-marins, une plate-forme pétrolière de 10m² , une manche du championnat de France de crawler, des véhicules à 4 roues motrices qui peuvent franchir tous les obstacles… 2m3 de terre ont aussi été apportées, où camions et tractopelles entreront en action, sept fêtes foraines, un cirque géant et pas moins de huit réseaux de trains électriques. Du tout petit certes, mais un évènement GEANT !

PRATIQUE 19e salon international du modélisme, gymnase Paul-Langevin à la Seyne sur Mer, 4 et 5 novembre, de 9h à 19h. Entrée 5 euros. Site internet : cliquez ici

2. Michel Lussault donne la parole aux enfants à la Roque d’Anthéron samedi après-midi

Michel Lussault donne la parole aux enfants - DR

Michel Lussault est un géographe très connu. Il était jusqu'en septembre dernier à la tête du Conseil supérieur des programmes, le grand manitou des programmes à l'école : c'était lui ! Il préconisait la fin des moyennes ainsi que la fin des notes. Depuis il a démissionné. En désaccord semble-t-il avec le ministre de l 'Education nationale.

Ce samedi après-midi dès 14H, les enfants sont invités à participer avec lui à une journée où on interroge et où on s’interroge. Un tirage au sort de 6 à 8 lettres de l’alphabet se déroule au long de la conférence. Ce sont les enfants eux-mêmes qui piochent au fur et à mesure les lettres initiales des termes, expressions et idées qui sont successivement développés par le conférencier

PRATIQUE Journée thématique « Habiter la terre », Bibliothèque municipale Jeanne Chauvet à la Roque d’Anthéron. Conférence enfants par Michel Lussault à 15H. Puis goûter philo, conférence adultes, atelier enfant, et apéro Mundi animé par les étudiants de l’université Aix Marseille. Site internet : cliquez ici

3. On teste Gulli Parc d’Aix en Provence, ouvert tout ce week-end !

C’est tout nouveau ! A la ZAC Eiffel d’Aix, le « Gulli Parc » est le septième parc de loisirs français affilié à la chaîne pour enfants. C’est un terrain de jeu géant dédié aux enfants de 1 à 12 ans. Et à leurs parents… Le principe : se dépenser en s'amusant, découvrir, apprendre, mais aussi inviter les parents à jouer avec leurs enfants en s'immergeant dans leur univers.

Le parc comprend 2300 m2 d'espace chauffés et climatisés et notamment une immense structure gonflable, un parcours "Laser box" pour espions en herbe ou encore une luge sur rouleaux d'une longueur de 10 mètres. Les plus âgés y trouveront également leur compte en s'aventurant dans "l'espace 4-12", parcours étalé sur une surface de 500 m2, à 9 mètres de hauteur, proposant tyrolienne, tour d'escalade, toboggans et ponts de singe acrobatiques.

PRATIQUE Le parc Gulli à Aix en Provence est ouvert ce week-end de 10 à 19h. Prix entre 7 et 10 € par enfant, 2 accompagnateurs adultes offerts. Site internet : cliquez ici

4. Le cirque Bouglione nous fait des « surprises » à Marseille

Au Cirque Bouglione, les spectacles enchanteurs se suivent mais ne se ressemblent jamais. C’est la règle d’or ! Seule l’excellence perdure. Les maîtres des lieux y veillent ; ils ont à cœur de faire toujours rimer excellence avec élégance et flamboyance ! Découvrez les éléphants, les acrobates, les fauves et bien plus encore à Marseille.

PRATIQUE Esplanade du J4 Promenade Robert Laffont à Marseille Représentations samedi 14h30-17h30-20h30 et dimanche 10h30 et 15h. Site internet : cliquez ici

5. Une des plus grandes foires agricoles de la région, ce dimanche à Gémenos

Ruralia - Ville de Gémenos

De nombreux animaux seront présents pour le plus grand plaisir des familles. Gémenos accueille à nouveau l'une des plus grandes manifestations de la région autour de la ruralité et de l'agriculture, qui est aussi une évocation historique. Le village revivra son passé, les traditions rurales, la foire aux bestiaux, le marché du terroir, les métiers traditionnels, l'artisanat.

PRATIQUE « Ruralia » toute la journée de dimanche 5 novembre à Gémenos. Site internet : cliquez ici

6. On participe à Mobile sans ma voiture à partir du 18 novembre

Une opération sur la métropole de Marseille - DR

Grande première dans la métropole Aix-Marseille-Provence : du 18 novembre au 16 décembre, une centaine de volontaires vont se séparer de leur voiture pour tester, à moindre coût, tous les modes de transport alternatifs (vélo, autopartage, covoiturage...). Le but est de montrer qu'il est possible de vivre mieux, sans voiture personnelle.

En échange des clés de votre voiture, les partenaires de l'opération vous offrent : la gratuité des transports en commun et des crédits d'utilisation sur les services de mobilité partagée (voitures et velos en libre service)

PRATIQUE Inscrivez vous dès maintenant à l’opération en cliquant ici