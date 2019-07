A découvrir cet été en Gironde : L’Abbaye de la Sauve Majeure

La Sauve, France

Située à 25 kilomètres de Bordeaux près de Créon, l’Abbaye de La Sauve-Majeure surplombe les vignes de l’Entre-deux-mers depuis le XIeme siècle. Fondée en 1079 par le duc d'Aquitaine et Gérard de Corbie, l’édifice, chef d’œuvre de l’art roman, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et célèbre pour ses chapiteaux sculptés, était autrefois un centre important de la Chrétienté sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. A son apogée, 300 moines y vivaient, jusqu’en 1914, date à laquelle l’édifice est transformé en hôpital de campagne, puis abandonné.

Des collections uniques

Dans le musée de l’abbaye est exposé tout un ensemble d’œuvres médiévales, des enluminures, objets liturgiques, mobiliers funéraires et vestiges architecturaux, témoins d’une histoire particulièrement riche. N’oubliez pas pendant votre visite au milieu des vieilles pierres de vous attarder dans les allées du potager à la découverte des plantes médicinales utilisées par les moines de la Sauve au moyen-âge. Autre incontournable : l’ascension du clocher pour admirer le panorama sur le village et la campagne du Créonnais.

Le potager monastique de l'abbaye © Radio France - Nicolas Fauveau

Entre-deux-vagues, l'expo !

Jusqu’au 25 août, Alexandre Chamelat, expose ses grands formats à l’abbaye de la Sauve Majeure dans le cadre de la saison culturelle Liberté ! Bordeaux 2019. Né à Paris en 1990, Alexandre Chamelat, photographe indépendant et co-fondateur du collectif de photographes Cyclop, présente « Entre-deux-vagues », où il porte son regard entre Bordeaux et l’océan Atlantique, et révèle, entre terres et espaces aquatiques une mosaïque de notre territoire girondin.

Un photographe primé

Dans son travail, Alexandre Chamelat, lauréat du concours photographique Magnum Photos, part à la découverte des grands espaces, tels que les paysages de l'Estuaire, les plages du Médoc, de l'architecture, et se penche aussi sur le social, à travers des portraits et des travaux documentaires avec pour seule priorité, de retranscrire et de faire partager sa vision du monde qui l'entoure.