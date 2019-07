A découvrir cet été en Gironde : le Parc de la Coccinelle à Gujan-Mestras

Gujan-Mestras, France

Inauguré en 1985, le Parc de la Coccinelle vous attend pour une visite inoubliable ! Dans la Mini-Ferme, dans un décor conçu pour les enfants, venez enjamber les barrières pour caresser les animaux, donner les biberons aux bébés chevreaux, agneaux, veaux et porcelets (en fonction des naissances), le tout dans un décor verdoyant ombragé sous les pins maritimes. Outil pédagogique unique dans sa conception, la Mini-Ferme offre aux enfants une véritable activité d’éveil et de découverte du monde des animaux.

Sensations fortes

Sur l’aire de jeux, les manèges et les attractions sont gratuits et à volonté ! Descente du Splash-River, toboggan géant de 10 mètres de hauteur, train de la mine, coccinelles volantes, trampolines, tyroliennes et structures gonflables, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges ! N’oubliez pas vos maillots de bain, une aire de jeux aquatiques vous attend, ainsi que trois spectacles de magie par jour à 14h30, 15h30 et 16h30. Aire de pique-nique sur place et brumisateurs pour vous rafraîchir.