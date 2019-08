A Granville le festival des Voiles de Travail fait la part belle aux vieux gréements jusqu'à dimanche

Granville, France

Le festival des "Voiles de Travail" sur le port de Granville c'est pour mettre en lumière le patrimoine maritime de la cité corsaire avec des vieux gréements, des ateliers cuisine pour les plus jeunes, création de radeau, jeux de chasse au trésor...Et cette année la présence de deux géants de presque 50 m de long : "El Galeon Andalucia" la réplique d'un galion espagnol du Moyen âge et "Le Français une trois mâts de plus de 200 tonnes..Mais aussi un village pour déguster les produits de la mer. C'est organisé par la Communauté de Communes Granville Terre et Mer. Pendant ces cinq jours de fête, plus de 50 000 visiteurs sont attendus.