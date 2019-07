A Montélimar, le temple de la confiserie

La spécialité culinaire de Montélimar a son musée : le Palais des bonbons et du nougat, qui vous fait découvrir l’univers du sucre.

L'entrée alléchante du palais des bonbons et du nougat.

Montélimar, France

C’est un vaste hangar de 2600m2 qui vous propose de découvrir les origines des sucreries, des sculptures en bonbons, des emballages d’anciennes confiseries, les méthodes de fabrication, avec des vidéos de présentation et des jeux. Mais le palais des bonbons et du nougat ce sont aussi des salles avec des jouets, une autre avec des centaines de poupées, puis une longue pièce avec des santons, et un grand espace dédié à la Nationale 7.

Un tableau réalisé à partir de bonbons. © Radio France - A.W.

Voici le plus gros nougat du monde ! Certifié par le Guiness book des records. © Radio France - A.W.

Le palais des bonbons et du nougat abrite plusieus espaces, comme ce coins réservé aux santons, mais aussi une salle dédiée aux poupées et une autre à la Nationale 7. © Radio France - A.W.