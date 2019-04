A Rennes : les secrets de la vie éternelle

L'exposition "Éternité, rêve humain et réalités", à l'espace des sciences des Champs Libres à Rennes, propose de plonger au cœur d'un des plus grands mystères de l'humanité, les mystères de la vie éternelle, à travers de nombreux objets anciens et des expériences ludiques.

Plusieurs animations sont proposées notamment sur la vieillesse et le corps humain

Rennes, France

Imaginez, vous découvrez la formule pour la vie éternelle. Est-ce que vous l'utiliseriez ? L'éternité est un mystère que l'être humain a toujours voulu percer, que ce soit en Egypte Ancienne avec la momification, au Moyen-Âge lors d'expériences perpétrer par les alchimistes et leurs élixirs de longue vie, mais aussi aujourd'hui avec les progrès de la science et l'âge de la mort qui recule d'année en année.

Cette authentique momie est l'attraction de l'exposition © Radio France - Maxime Bossonney

Toutes ces réflexions sont illustrées dans cette exposition "Éternité, rêve humains et réalité" à l'espace des sciences de Rennes jusqu'au 1er septembre.

Voici la recette de l’élixir de longue vie, à vous de jouer ! © Radio France - Maxime Bossonney

Les visiteurs pourront admirer une momie vieille de -800 et -400 av J.C., une palourde de 507 ans, des squelettes d'espèces disparues, une météorite de plus de 4 milliards d'années. Un bond dans le temps, mais aussi un aller-retour vers le futur. La vie éternelle possible par la médecine de demain ? Les organes bioniques, la nano-médecine.

Parmi ces objets, une palourde vieille de 507 ans ! © Radio France - Maxime Bossonney

Alors la vie éternelle, réalité ou fantasme ? A vous de le découvrir.

Une exposition ouverte du mardi au vendredi de 12h00 à 19h00 et de 10h00 à 19h00 en période de vacances scolaires. Et du samedi et dimanche de 14h00 - 19h00