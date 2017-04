Aérodrome de Besançon La Vèze, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Vous faites parti du Club des auditeurs de France Bleu Besançon, profitez des avantages que vous offre notre partenaire, Aérodrome de Besançon La Vèze

Comme chaque année depuis 40 ans sur l'Aérodrome de Besançon la Vèze, Claude DOMERGUE propose des stages de formation pratique en vol à l'attention de tout public.

Le stage est ouvert aux jeunes de 12 à 21 ans titulaires ou non d'un BIA (Brevet d'Initiation à l'Aéronautique préparé dans les collèges et lycées sous l'égide du Ministère de l'Education nationale) Pour les plus jeunes, il s'agit d'une formation professionnelle autant que d'un temps d'orientation avec l'objectif de travailler dans les métiers de l'aéronautique.

Pour les "Seniors" ce peut être la concrétisation d'un rêve non réalisé !

