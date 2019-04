Apprendre avec les Écoles Françaises de Surf

Une Ecole Française de Surf, c'est quoi ?

C'est une structure associative ou privée, qui enseigne le surf, et qui surtout respecte une charte de qualité définie par la Fédération Française de Surf, charte qui vous assure en particulier de pouvoir pratiquer en toute sécurité avec des moniteurs diplômés et licenciés à la FFS et du matériel en bon état. Le label garantit en particulier un enseignement adapté aux plus jeunes. Il assure aussi du bon apprentissage des règles de pratique du surf.

Enfin, les écoles labellisées ont intégré le concept d'écosurf, en sensibilisant les stagiaires au respect de l'océan et du milieu naturel qui fait le bonheur de tous les pratiquants.

Où trouver une école française de Surf ?

Grâce à la carte interactive proposée par la Fédération Française de Surf, vous pouvez repérer sur la carte de France l'école la plus proche de chez vous ou de votre lieu de vacances, avec ses coordonnées.