Saint-Cirgues-en-Montagne redevient, comme chaque deuxième dimanche d'octobre, la capitale du champignon. Le maire dit attendre plus de 5 000 visiteurs pour cette nouvelle édition de la Foire aux champignons et aux chevaux.

Saint-Cirgues-en-Montagne, France

Il y aura bien des champignons sur les étals de la Foire à Saint-Cirgues-en-Montagne ce dimanche, mais la plupart seront séchés ! "En ce moment il n'y a pas grand chose" explique Patrick Ceyte, négociant en champignon. Il y en aura bien quelques frais, notamment des départements voisins, mais lui va surtout proposer des sacs de champignons déshydratés, ceux ramassés au mois d'août. "Parce qu'ensuite il n'y en avait plus du tout ! Mais il y a eu un peu de pluie la semaine passée, alors ça devrait repartir dans les tout prochains jours" estime-t-il. Avis aux amateurs, ce serait donc la semaine qui vient qu'on pourra sortir les paniers.

C'est vrai que la météo n'a pas été favorable, comme ces dernières années d'ailleurs. "Il a fait tellement chaud au mois de septembre !" raconte le maire de Saint-Cirgues-en-Montagne, Eric Lespinasse. Mais, comme souvent, si on cherche bien, il y en a quand même ! "Il faut simplement ne pas s'attendre à en ramasser des grosses quantités, mais de quoi en faire goûter à la famille, oui !" Et l'élu conseille également de ne pas se focaliser sur les cèpes : autour de Saint-Cirgues, lui-même dit avoir cueilli des chanterelles grises, quelques lactaires et des grisets.