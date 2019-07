Ardelaine, le musée vivant de la laine et du mouton

Dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, à Saint-Pierreville, Ardelaine nous ouvre ses portes. C’est une coopérative de développement local qui propose une boutique de vente directe de vêtements/couettes/matelas réalisés dans ses ateliers, des stages, un café-librairie, un restaurant locavore ...

Ardelaine © Radio France - Philippe Costa

Et, ce qui nous intéresse principalement cet été, 3 parcours de visites, sur le site d’une ancienne filature, guidées au cœur de l’histoire et de la tradition de la laine

Musée de la laine de Saint-Pierreville Copier

Ardelaine, Musée vivant de la laine et du mouton, dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche à Saint-Pierreville • Des visites guidées qui raconteront l’art du travail de la laine et son histoire. Plus qu'un musée, on participe aux activités

Plus de 50 000 toisons sont transformées chaque année en couettes, matelas, vêtements, oreillers.

Ardelaine © Radio France - Philippe Costa

https://www.ardelaine.fr/