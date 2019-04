Armada 2019 : le programme des 12 jours de fête sur les quais de Rouen

Par Véronique Houdan, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Du 6 au 16 juin 2019, les quais de Rouen accueillent l'Armada 2019. Les plus grands et les plus beaux voiliers du monde ainsi que les fleurons des marines nationales attendent les visiteurs. Chaque jour, des animations, des concerts vous attendent.