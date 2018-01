Bien connu des téléspectateurs de France 2, Artus délocalise son One Man Show au succès phénoménal.

Toul, France

Il a rencontré un succès fou sur les planches parisiennes, du coup Artus délocalise son spectacle. Et pour notre plus grand plaisir, il s'arrête en Lorraine, à Toul dans la salle de l'Arsenal.

Découvert à la télé

C'est dans l'émission de Laurent Ruquier, On n'demande qu'à en rire qu'Artus s'est fait connaître du grand public dès 2011. Enchaînant plus de 70 passages et atteignant régulièrement les meilleurs scores, l'humoriste s'est crée un public qui grandit de jour en jour.

C'est maintenant sur TF1, notamment dans les émissions d'Arthur, qu'il officie. Il a participé à la saison 7 de Danse avec les stars où il arrive 3ème de la compétition.

C'est en tout cas bel et bien en tant qu'humoriste qu'Artus sera à l'Arsenal de Toul le 3 Février à 20h.

