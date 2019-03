Au coeur du tricot, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Montperreux, France

C'est passionnée dès le plus jeune âge par les activités manuelles qu'est venu le goût du tricot à Isabelle : cet art aux origines lointaines mais dont la pratique demeure encore et toujours d'actualité !

Ainsi équipée de laine et d'une paire d'aiguilles, Isabelle c'est mise, à force de pratique, à confectionner différents modèles de doudous, de poupées, de clowns, d'animaux et de bien d'autres personnages qui animent aujourd'hui son quotidien... en parallèle de sa passion plus large pour les arts décoratifs manuels.

A travers elle, elle donne en effet également vie à tous types de créations : des bibelots de bois, de tissu ou de laine pour les enfants, aux objets de collection et d'ornement pour les plus grands.

