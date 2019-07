Avec son festival de street art, Villars-Fontaine devient international

Villars-Fontaine accueillera pour la quatrième fois le festival Street Art on the Roc à la Karrière, du 18 au 25 août. Des artistes internationaux comme Mode 2 peindront les pierres de l'ancienne carrière abandonnée.

Villars-Fontaine, France

Pour sa quatrième édition, le festival Street Art on the Roc n'a pas fait les choses à moitié. Lancé en 2016, cet événement culturel s'étalera du 18 au 25 août à La Karrière, une ancienne carrière abandonnée entre Villars-Fontaine et Nuits-Saint-Georges. Pierre Lignier, le maire de Villars-Fontaine, attend cette année près de 20 000 festivaliers : "il y a trois ans, on avait reçu 5 000 personnes. On passe un cran au-dessus, avec un public qui vient de plus en plus loin."

Les artistes aussi viennent de loin. Delta d'Amsterdam, Futura de New York et Mode 2 de Berlin. Ces trois gros noms du street art présenteront leur projet collectif DEFUMO. Mode 2, qui a débuté sa carrière dans les années 80, avoue ne pas encore savoir précisément ce que lui et ses amis vont faire : "quand j'ai découvert le lieu, j'ai été impressionné par ces façades. J'ai une idée de ce qu'on pourrait créer, mais je préfère laisser un peu de place à l'improvisation aussi."

Côté concerts, le point d'orgue aura lieu le 24 août avec le concert du rappeur Ménélik, qui jouera avec l'Orchestre Dijon Bourgogne. Une performance mélangeant rap et musique classique. Enfin, les festivaliers pourront également assister à du théâtre ou un spectacle de feu.