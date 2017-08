Bar à poux à Toulouse

Après Montpellier, Paris, Bastia et Nimes, Kids Poux ouvre un établissement anti-poux à Toulouse à deux pas du Capitole.

Le bar à poux de Toulouse © Radio France - Alban Forlot

"Pas la peine de laver à 90°C. 60 ça suffit"

A côté de la basilique Saint-Sernin, entre la cinémathèque et le musée Saint-Raymond, une petite rue vous fait quitter la rue du Taur. Et c'est là qu'est installé le "bar à poux" de Toulouse depuis fin août 2017 au 1 rue des 3 renards. Kid's poux propose des solutions pour éradiquer les poux et surtout les lentes.

Mélodie Valensi et Thimour Gellereau vous accueillent dans ce centre de traitement.

le salon Kid's poux © Radio France - Alban Forlot

100 % naturel et 100 % efficace

Ouvert 5 jours sur 7, du mardi au samedi, vous pouvez vous y rendre avec ou sans rendez-vous de 10h à 19h30. Les tarifs comprennent les 2 rendez-vous à une semaine d'intervalle. 34€90 pour les enfants de moins de 3 ans. Jusqu'à 94€90 pour les cheveux extra-longs. C'est un vrai budget mais la formule semble satisfaire les parents qui ne s'en sortent pas avec les poux qui ne cessent de revenir.